Rieti, fine settimana con la rievocazione storica del Circuito dei viali

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre 2022 il Club Autostoriche Rieti, Club federato A.S.I., presieduto da Costanzo Truini, propone ai numerosissimi appassionati di moto d'epoca e non la seconda edizione della "Rievocazione storica del Circuito dei Viali”, che si svolse come competizione di velocità, purtroppo in unica edizione , il 2 ottobre 1950, utilizzando nei due sensi di marcia Viale Morroni, Piazza Marconi e i Viale dei Flavi. “Sarà un evento speciale - sottolinea l’avvocato Truini – a coronamento di una stagione di eventi ad alto livello organizzati dal C.A.R. Rieti, che permetterà a cittadini e turisti di apprezzare moto che hanno fatto la storia del motorismo italiano, come la Bianchi 220 Sport del 1935 e la mitica Gilera Saturno del Campione ternano Libero Liberati in un contesto del tutto particolare all'interno del Centro Storico. Anche con tale evento ci proponiamo di avvicinare le nuove generazioni che sono molto attratte dalle auto e moto storiche”.

“In effetti l’iniziativa proposta dal C.A.R. Rieti è in linea con le finalità dell’Automotoclub Storico Italiano - ricorda il socio del C.A.R Francesco Giraldi, autentico” deus ex machina” dell'evento - e il trend è dimostrato dai dati raccolti dall’account Instagram dell’A.S.I., seguito con una significativa percentuale (49,8 %) da ragazzi tra 18 e 24 anni. E' opportuno anche ricordare che il motociclismo storico è patrimonio nazionale di cultura, tecnologia, arte, costume e turismo, e rappresenta un settore riconosciuto tra le eccellenze italiane nel mondo". Si tratta di una passione diffusa in forma capillare anche nella città di Rieti, che è in grado di aggregare le persone, come dimostra la grande tradizione del motociclismo reatino, che affonda le sue radici storiche nella primavera del 1907, quando un Comitato presieduto dal Marchese Alfonso Vincenti Varano organizzò la prima corsa motociclistica effettuata a Rieti sul circuito Rieti-Vazia-Cantalice-Rieti con partenza ed arrivo nel Piazzale della “ Madonna del Cuore”. In gara si presentarono quattro moto nella categoria “pesanti” e due moto nella categoria “ leggere” !!! Per la cronaca la categoria “pesanti” fù vinta dal reatino Francesco Trinchi, a bordo di una Adler tedesca, mentre la categoria “leggere” fu appannaggio di un meccanico dell' Auto Garage di Perugia ,tale Luschi, in sella ad una “ Motosacoche”.

Il Circuito dei Viali è una manifestazione di regolarità turistica per moto d'epoca che si svolge su strada aperta al traffico con media di percorrenza non superiore a 40 kmh, articolata su due giorni. Sabato 15 Ottobre a partire dalle 15, giro turistico di ampio raggio con visita al bellissimo Borgo di Greccio, mentre Domenica 16 Ottobre ci sarà la rievocazione del Circuito dei Viali che si svolse il 2 ottobre 1950. Alla manifestazione sono ammesse a partecipare tutte le moto in regola con il Codice della Strada costruite fino al 31/12/1990.

