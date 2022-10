Rieti, al vaglio degli inquirenti i risparmi dell'ex postina scomparsa. Oggi gli esami sui reperti ossei

Paola Corradini 14 ottobre 2022 a

Quello accumulato negli anni da Silvia Cipriani non sarebbe un fondo assicurativo sugli infortuni, o almeno non soltanto infortunistico, ma anche cumulativo e sanitario. Come confermato anche dagli avvocati difensori di Valerio Cipriani, indagato per omicidio dalla procura di Rieti, la polizza assicurativa scadeva nel mese di luglio anche se Silvia non ha avuto il tempo di poterne usufruire. Tra le tante testimonianze e prove emerse nelle ultime ore sembra che Silvia avesse già deciso come utilizzare il fondo accumulato. La sua scelta, secondo chi la conosceva, sarebbe stata quella di inviare almeno la metà dei soldi contenuti nel fondo assicurativo in Perù alle consorelle dI Severina che da anni vive in una missione in Sudamerica e non gode di ottima salute. Proprio per questo motivo Silvia aveva previsto di inviare una cifra considerevole alle consorelle di Severina affinché non mancasse nulla all’unica sorella rimasta in vita.

A Cerchiara, come nei borghi limitrofi, tutti sono rimasti toccati da quanto accaduto a Silvia Cipriani, una donna che aveva dedicato la sua vita prima ai genitori, poi all’amato fratello e a sua moglie scomparsi a distanza di pochi mesi a causa di un male incurabile, una donna semplice che viveva per il suo orto, per i suoi animali ed abitava in una piccola porzione della tenuta di Cerchiara di proprietà del nipote Valerio. Le voci di paese spesso nascondono la verità e sono in molti a dire che Silvia aveva più volte accennato di voler devolvere, dopo il suo decesso o mentre era ancora in vita, una parte dei suoi risparmi alla chiesa.

L’altro dettaglio è che la polizza è scaduta a luglio ma Silvia non ha fatto in tempo a riscuoterla perchè morta prima. Se per un incidente, un malore o perché uccisa, si saprà soltanto tra 90 giorni, quelli che si sono presi Luigi Cipolloni ed Enrico Tittoni, i medici legali che nella giornata di oggi effettueranno l’esame autoptico sulle ossa. Quello che sta emergendo è che l’ex postina aveva una disponibilità economica diversa da quanto si potesse immaginare. Ora si dovrà capire chi, a parte i familiari, ne fosse a conoscenza.

