Rieti, terminati i lavori di messa in sicurezza del PalaMalfatti

Continua l’azione di recupero degli impianti sportivi di proprietà dell’amministrazione provinciale. Dopo la riapertura della piscina di Campoloniano oggetto di importanti interventi di riqualificazione, e i laviori attualmente in corso al PalaSojourner per consentire la totale fruibilità dell’impianto anche nel settore delle curve, il presidente Calisse ha annunciato la riapertura del PalaMalfatti che in questo modo torna a disposizione della cittadinanza.

“Dopo il sequestro del 2019 il PalaMalfatti torna disponibile - annuncia non senza soddisfazione il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse. “Il palazzetto – continua il numero uno di Palazzo d’Oltre Velino - quando è stato sequestrato, era sprovvisto di tutte le misure di sicurezza antincendio e ora, a seguito di un investimento della Provincia di circa 100 mila euro, sarà possibile l’utilizzo dell’impianto per le attività sportive senza pubblico: quindi a disposizione delle scuole che si trovano nei moduli su via Padronetti con uno sguardo particolare al liceo Scientifico Sportivo. Successivamente sarà messo a disposizione anche di tutte le associazioni sportive del territorio in modo da renderlo poi fruibile anche dal pubblico” conclude il presidente della Provincia, Mariano Calisse.

