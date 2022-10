Giallo Silvia Cipriani, l'ex postina non ha riscosso i 51mila euro del premio della polizza

Paola Corradini 13 ottobre 2022 a

La Procura di Rieti sta indagando sul movente economico in merito alla morte di Silvia Cipriani l'ex postina di Cerchiara i cui resti sono stati rinvenuti insieme alla sua Fiat Palio station wagon nei boschi di Montenero. Proprio ieri il Corriere di Rieti aveva riportato la notizia che Silvia aveva stipulato un fondo assicurativo di 51mila euro cui vanno aggiunti i diecimila euro ricavati dalla vendita di un terreno. Ieri, a confermare la notizia alla Vita in Diretta, i legali di Valerio Cipriani, il nipote indagato per omicidio. Quindi esiste la polizza assicurativa con il premio massimo di 51 mila euro anche se come confermato nella tarda serata di ieri dopo ulteriori verifiche alle Poste dall'avvocato Conti, Silvia non avrebbe riscossa quella ingente somma scaduta nel luglio scorso.

Nonostante questo è ormai chiaro che l'ex postina non aveva soltanto la sua pensione da portalettere, come invece affermato ai microfoni delle televisioni nazionali da Tamara, la moglie di Valerio, che parla di “qualche centinaio di euro che l'anziana avrebbe tenuto in casa e circa mille euro sul conto corrente postale”. I soldi sono molti di più e a questi vanno aggiunti la casa di proprietà in via delle Orchidee a Rieti e qualche altro terreno a lei intestati. Silvia Cipriani, come confermato dall'avvocato Luca Conti, aveva un libretto di risparmio e un conto corrente alle poste, non possedeva carte di credito o bancomat e utilizzava solo contanti come confermato da chi la vedeva spesso recarsi presso l'ufficio postale per ritirare contanti allo sportello. Da tempo si parla anche di un “tesoretto” che Silvia avrebbe tenuto nascosto a casa e che non è stato mai rinvenuto durante le perquisizioni della squadra mobile e della scientifica.

E allora dove sono finiti gli altri soldi? E soprattutto chi era a conoscenza della polizza stipulata dalla Cipriani presso Poste Italiane? Tante le supposizioni tra cui quella che una parte del denaro venisse donato ad un'istituzione religiosa visto che la sorella di Silvia è una suora missionaria e vive da anni in Perù. Tutti raccontano che Silvia era una donna devota e credente tanto che proprio lei aveva curato tutto per la riapertura della chiesa di Cerchiara. Per ora si continua a parlare per supposizioni. Qualche certezza in più arriverà probabilmente dopo l'autopsia che verrà eseguita domani presso l'obitorio del De' Lellis dai due medici legati Luigi Cipolloni ed Enrico Tittoni.

