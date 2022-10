Rieti, operaio muore in cantiere della ricostruzione ad Arquata del Tronto. Abitava a Poggio Bustone

12 ottobre 2022 a

a

a

Tragedia questa mattina ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Un operaio di 32 anni rumeno, ma da tempo residente a Poggio Bustone è morto, e il suo collega rimasto ferito, in un incidente avvenuto in un cantiere del post terremoto, mentre stava lavorando alla sistemazione delle reti di contenimento di alcune pareti rocciose lungo la strada provinciale di Colle d'Arquata.

Dal Maxxi di Roma idee e progetti per la città del futuro

Il giovane, è caduto da altezza considerevole nei pressi di Colle d’Arquata e le sue condizioni sono parse immediatamente disperate. Sulla base della chiamata dei colleghi al 118 da Ascoli è partita l’ambulanza, mentre da Ancona si è alzato l’elisoccorso. Il tempestivo arrivo dei sanitari, purtroppo, non è servito ad evitare il peggio. Sul posto sono confluite le autorità per i rilievi e gli adempimenti del caso.

L'opposizione attacca il sindaco: "Nuovo edificio comunale fuori contesto”



“L’incidente fatale occorso ad Arquata del Tronto in un cantiere per la messa in sicurezza di una strada è un nuovo severo richiamo all’esigenza di garantire e mantenere i più elevati standard di sicurezza sul lavoro” ha detto il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini.

Dal cratere alla rinascita convegno della Filca Cisl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.