Amatrice, opere d'arte danneggiate dal terremoto: ripartono i restauri grazie alla Fondazione Varrone

13 ottobre 2022 a

a

a

A pochi mesi dalla conclusione della grande mostra dedicata all’arte sacra di Amatrice e Accumoli recuperata dopo il sisma del 2016, la Fondazione Varrone rilancia l’attività di restauro e valorizzazione delle opere d’arte dei due Comuni più colpiti dal terremoto. Primo atto, la ricerca di restauratori abilitati residenti o domiciliati nella provincia di Rieti a cui affidare il nuovo nucleo di opere individuate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti.

Ponteggi non in regola in un cantiere, denunciato il titolare della ditta

L'avviso è consultabile sul sito www.fondazionevarrone.it e sarà aperto fino al 26 ottobre 2022. La selezione è riservata a restauratori abilitati nel settore 3 (manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile), residenti o domiciliati nella provincia di Rieti da almeno 12 mesi, che abbiano in provincia di Rieti la sede operativa dell’attività e che possano eseguire gli interventi di restauro presso propri laboratori. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae – esclusivamente per email – all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 24 di mercoledì 26 ottobre. Le opere d’arte che verranno sottoposte a restauro sono in gran parte custodite nei depositi temporanei di Cittaducale e Rieti e rappresentano il secondo blocco di “beni mobili” affidato dalla Soprintendenza alla Fondazione per accelerarne il recupero e la valorizzazione, così da garantire al processo di ricostruzione in atto il necessario aggancio alla memoria storica e artistica delle comunità di Amatrice e Accumoli. Un’attività intrapresa dalla Fondazione nel maggio 2019 sulla base dell’accordo quadro sottoscritto con Soprintendenze e Comuni interessati e con la Chiesa di Rieti.

Ricostruzione Municipio, l'opposizione al ministero: "Fermate tutto"



La notte del 24 agosto del 2016 ingenti furono i danni anche agli edifici di culto di Amatrice e Accumoli. Ad Amatrice, per esempio, tanto per citarne alcune, la facciata della Chiesa di San Francesco, risalente al Trecento, è crollata e ha anche perso il suo oculo. Al suo interno a navata unica vi sono dipinti e affreschi del XIV secolo nell’abside ma le condizioni sono ancora da verificare. Nella Chiesa di Sant’Agostino del 1428 dei pressi delle mura antiche di Amatrice, tipica per il suo portale tardo gotico ci sono stati ulteriori crolli come anche nel Museo Civico Cola Filotesio, la cui direttrice Floriana Svizzeretto, storica dell’arte e ricercatrice specializzata nel Rinascimento veneziano è rimasta vittima del terremoto e trovata fra le macerie della sua abitazione. Stessa sorte per Accumoli dove le antiche porte risultano devastate, risalenti ai primi decenni dell’anno Mille presentavano mura, porte medievali, resti di bastioni, chiese e palazzi medievali, e residui di ornamenti barocchi. Con questa iniziativa della Fondazione Varrone si proverà ad accelerare nel recupero di queste opere dal grande valore.

Dal cratere alla rinascita convegno della Filca Cisl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.