Terminillo, stagione invernale a rischio. Operatori chiedono incontro in Comune

Al Terminillo, stagione invernale a rischio. “Sarebbe la quarta dopo le chiusure per il Covid e quella dell’anno scorso per mancanza di neve” fanno sapere gli operatori della stazione montana che hanno chiesto e ottenuto di incontrare il sindaco e l’assessore con delega al Turismo. “Sarà un incontro che servirà a capire se esistano o meno le condizioni per cominciare a programmare un minimo di stagione - spiega Simione Munalli della Scuola Sci Terminillo -. A dire il vero siamo già fuori con i tempi visto che normalmente questo lavoro si fa a giugno, ma visto come sono andate di recente le cose, programmare la stagione potrebbe andare bene fermo restando che anche l’amministrazione comunale abbia le idee chiare e si cominci a muovere”.

Ad oggi le premesse non sembrano buone visto anche quello che sta accadendo in altri parti d’Italia dove molti impianti di risalita a causa dei rincari energetici resteranno chiusi proprio per non andare a compromettere i bilanci delle società. “A Rieti, se vogliamo, la situazione è anche peggiore visto che non si sa chi dovrà gestire gli impianti di risalita. La sensazione è che possa restare in mano ancora alla Funivia Terminillo di Flavio Formichetti, sempre che l’imprenditore reatino abbia voglia di continuare”.

Ad aggravare la situazione, quest’anno è il caro bollette che potrebbe moltiplicare le spese di gestione e quindi risultare un ulteriore freno per chi dovrà affrontare la stagione invernale sempre condizionata dalle precipitazioni nevose. “Gli ultimi tre anni sono stati davvero devastanti per noi operatori con il lavoro praticamente azzerato - rimarca Munalli -. Per questo in attesa di vedere cosa accade a livello nazionale riteniamo che anche le istituzioni locali debbano attivarsi per garantire l’attività tanto più se si vuole promuovere la nostra montagna e il Tsm2. Invece notiamo uno strano immobilismo dopo i proclami elettorali. Aspettiamo l’incontro di domani per fare le nostre valutazioni” conclude Munalli.

