Giallo Cipriani, l'ex postina poco prima di scomparire avrebbe riscosso una polizza pensionistica di 51 mila euro

Si infittisce il giallo sulla vicenda dell'ex postina di Cerchiara scomparsa dalla sua abitazione lo scorso 21 luglio e i cui resti, riconducibili a lei, sono stati trovati due mesi dopo in un bosco di Montenero poco lontani dalla sua auto. Nelle ultime ore, come già riportato dal Corriere di Rieti, le attenzioni degli inquirenti si starebbero concentrando su una polizza pensionistica di 51 mila euro che la 77enne avrebbe riscosso all'ufficio postale di Contigliano dove appunto è impiegato il nipote Valerio. Il particolare, che attende di essere confermato, è stato rivelato durante la trasmissione di Raiuno Storie italiane.

Giallo Silvia Cipriani. L'avvocato Conti: “Contro Valerio non ci sono prove”

Ospiti in collegamento da Rieti gli avvocati Orsini e Conti legali di Valerio Cipriani, unico indagato per omicidio in questa vicenda che presenta ancora molti lati oscuri. Un altro elemento emerso durante il collegamento le proprietà immobiliari della donna: oltre alla casa di via delle Orchidee a Rieti, Silvia Cipriani era proprietaria di un altro immobile per il quale aveva acceso un prestito mediante la cessione del quinto delle stipendio per effettuare la vori di ristrutturazione. "Questo conferma che la donna non avesse quelle disponibilità economiche di cui si continua a parlare" ha sottolineato l'avvocato Luca Conti, legale del nipote della donna Valerio.

Al setaccio le celle telefoniche intorno al bosco dove sono stati ritrovati i resti di Silvia Cipriani

