Fara in Sabina, trovato in possesso di cocaina, hashish e marijuana: arrestato 30enne

I carabinieri della Stazione di Fara in Sabina hanno arrestato un trentenne, originario della Bassa Sabina, in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che da diversi giorni in maniera discreta tenevano d’occhio i movimenti del giovane, hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa nel suo appartamento di residenza.

La perquisizione ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro 40 dosi di cocaina del peso di 22 grammi circa e un contenitore di vetro contenente altri 7,5 grammi dello stesso stupefacente, 11 grammi di marijuana, quasi 6 di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti.

Sono stati sequestrati anche 600 euro, ritenuti dai carabinieri provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. La droga sequestrata è stata inviata al R.I.S. di Roma per le analisi volte a verificare la quantità di principio attivo presente.

