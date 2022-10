Terremoto e ricostruzione. Dal cratere alla rinascita convegno della Filca Cisl ad Amatrice il 12 ottobre

12 ottobre 2022 a

Dal cratere alla rinascita. E’ questo il titolo dell’iniziativa che come Filca Cisl Lazio abbiamo organizzato ad Amatrice oggi 12 ottobre alle ore 9.15 presso l’Auditorium della Laga in via Saturnino Muzii. Sarà l’occasione per fare il punto sulla ricostruzione e per delineare le strategie per rilanciare il territorio. Abbiamo invitato rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed operatori a confrontarsi sulle prossime tappe della ricostruzione dopo gli eventi sismici del 2016: un viaggio complesso, che è assolutamente necessario accelerare , in una prospettiva di sicurezza per il presente e per il futuro.

Richiameremo l’attenzione di tutti sulla necessità di puntare ad un’edilizia di qualità che metta in sicurezza il territorio; di valorizzare il patrimonio artistico; di utilizzare materiali a basso impatto ambientale.

Chiederemo poche norme, chiare ed efficaci, che tutelino le aziende sane, impediscano lavoro nero e dumping contrattuale, garantiscano la sicurezza dei cantieri.

