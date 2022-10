Rieti, giallo della postina scomparsa. Acquisiti i filmati di un distributore | Video

Paola Corradini 12 ottobre 2022 a

La telecamera posizionata lungo la Salaria al bivio per Montenero non avrebbe inquadrato e fotografato, la notte del 23 luglio, la Fiat Palio Station Wagon di Silvia Cipriani. Non perché inattiva ma perché l’auto non sarebbe passata lungo la Salaria, bensì avrebbe percorso le strade interne che da Cerchiara portano ai boschi sotto Montenero dove sono stati rinvenuti l’autovettura e i resti di Silvia Cipriani. La Fiat Palio era la macchina che l’ex postina 77enne utilizzava per gli spostamenti anche se intestata al nipote Valerio indagato dalla Procura di Rieti di omicidio proprio per la morte della zia.

Nei giorni successivi alla scomparsa della donna, avvenuta tra il 21 e 22 luglio scorsi, agenti della squadra mobile avrebbero anche acquisito le immagini delle telecamere del distributore che si trova lungo la Salaria. Secondo i residenti della zona la spiegazione sarebbe che “chi ha portato l'auto e il corpo della povera Silvia nei boschi di Montenero, non sarebbe mai passato lungo la Salaria che è trafficata anche di notte rischiando magari di essere fermato da una pattuglia per un controllo. Chi l'ha uccisa sapeva bene come muoversi e conosceva bene queste zone”. Altra ipotesi è che le automobili fossero due, quindi la Fiat Palio con il corpo di Silvia all’interno e un’altra auto che avrebbe seguito la prima ed atteso che venisse portata fino al luogo dove è stata poi rinvenuta.

Anche in questo caso torna il discorso cellulari perché quella notte, nella zona del ritrovamento o comunque nelle vicinanze, due cellulari attivi c’erano sicuro per permettere alle persone che hanno raggiunto i boschi di Montenero di tenersi in contatto. Certamente la squadra mobile avrà già raccolto tutti i dati e nn è escluso che nei prossimi giorni venga emesso un nuovo mandato con l'accusa di occultamento di cadavere. La cosa certa, come ribadito dai taglialegna che gestiscono i lotti di alberi proprio nella zona del rinvenimento è che “nessuna automobile potrebbe mai arrivare fino a quel tratto di bosco con la strada che si restringe ed è veramente impervia, noi infatti utilizziamo jeep o trattori”.

Taglialegna che hanno finito la stagione i primi di luglio e che non avrebbero quindi potuto avvistare la Fiat Palio. Però qualcuno in quel bosco ci è arrivato, con l'auto di Silvia e il suo corpo all'interno. Qualcuno che sapeva di non dover tornare indietro e non si è quindi preoccupato dei danni che avrebbe potuto subire la macchina. Intanto le voci continuano a sussurrare ed è di ieri la notizia che pochi giorni prima della scomparsa Silvia avrebbe riscattato un premio assicurativo pensionistico di 51mila euro. Dove sono finiti quei soldi?

