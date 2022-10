Terremoto, ricostruzione Municipio di Amatrice. L'opposizione al ministero: "Fermate tutto"

12 ottobre 2022 a

Il progetto per la ricostruzione di Palazzo del Reggimento sede del Municipio continua ad infiammare il dibattito politico nel comune simbolo della distruzione del sisma del 2016. Quando mancano pochi giorni dalla conferenza dei servizi che deve esprimersi sul progetto (c’è chi parla di una convocazione per venerdì) i consiglieri di opposizione del gruppo Amatrice&Frazioni Ricostruiamo Insieme si appellano alla soprintendenza per fermare il progetto così come è stato presentato nelle scorse settimane. “Non ci resta che lanciare un disperato appello al Mic nella persona del Soprintendente Lisa Lambusier, affinché nella conferenza dei servizi che si terrà a breve, prenda una decisa posizione che stracci il devastante progetto del nostro Palazzo del Reggimento, proponendone, per non sbagliare ancora, un altro più consono al contesto del centro storico di Amatrice”.

L'opposizione attacca il sindaco: "Nuovo edificio comunale fuori contesto”

Stesso appello è stato rivolto con una nota diretta al Ministro per i Beni e Attività Culturali Dario Franceschini, al direttore generale Luigi La Rocca ed ai rappresentanti politici locali di Governo e di Regione, chiedendo loro” un deciso e fattivo interessamento a questa vicenda, che aCppartiene a tutta la comunità amatriciana”.

“Nel caso in cui il nostro appello non venga preso in considerazione e che quindi la prevista conferenza, confermi l’attuale progetto, il gruppo Ricostruiamo Insieme, sarà costretto ad additare sia il sindaco che il Ministero, come unici responsabili di quello che gran parte dei cittadini di Amatrice ritengono un mostro architettonico”, dicono dall’opposizione.

Per i consiglieri di minoranza “vedere approvato un progetto del genere, mai condiviso con la popolazione, equivarrebbe a martoriare dopo il sisma del 2016, una seconda volta la città dell’Amatrice e la sua gente, diffondendo sempre di più sfiducia e sconforto nelle istituzioni e nella ricostruzione. Questo gruppo, continuerà a vigilare rispettando i compiti attribuitigli, sulla rinascita di Amatrice, che sembra aver preso una strada molto lontana dalla sperata ricostruzione fedele, in maniera da rendere edotti tutti i cittadini onde evitare il proseguimento di azioni simili”, concludono.

