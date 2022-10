Rieti, salute mentale. Successo per l'open day organizzato dalla Asl

12 ottobre 2022 a

Successo per l’Open Day organizzato dalla Asl di Rieti in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si è celebrata lunedì. Tante le iniziative programmate con visite, consulenze, colloqui in presenza con la somministrazione di questionari. La giornata si è conclusa con un convegno presso l’aula Magna dell’azienda sanitaria al quale hanno partecipato oltre 70 studenti dell’istituto Rosatelli di Rieti.

La Asl di Rieti e Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, hanno organizzato l’(H)Open Day Salute Mentale con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Numerosi i cittadini che hanno aderito all’iniziativa prenotando visite, consulenze, colloqui gratuiti e in presenza con la somministrazione di questionari offerti dai professionisti del dipartimento di salute mentale, dell’unità tutela salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva, del centro disturbi del comportamento alimentare, dell’unità attività terapeutiche riabilitative per i disturbi da uso di sostanze e nuove dipendenze e del consultorio adolescenti dell’unità tutela salute materno infantile della Asl di Rieti.

Le attività di prevenzione e sensibilizzazione si sono svolte presso l’ospedale San Camillo De Lellis e sul territorio, presso il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie e l’aula Magna della Asl di Rieti dove, a conclusione della Giornata, è stato organizzato un interessante convegno sul tema "Affettività, sessualità, emozioni e salute mentale".

Un evento che ha visto la partecipazione di oltre settanta ragazzi delle terze classi dell’Istituto superiore Rosatelli di Rieti. Insomma una serie di iniziative che hanno avuto successo.



