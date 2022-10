Rieti, Crocerossine. Al via il reclutamento per il 2023

12 ottobre 2022 a

a

a

La Croce rossa cerca infermiere volontarie. E’ aperta la campagna di reclutamento per il 2023 che cercherà di coinvolgere donne e ragazze “in una vita diversa e piena nell’ambito del volontariato attivo”. Il corpo delle infermiere volontarie è ausiliario delle forze armate ed opera sul territorio in diversi modi ed attività specifiche, tra cui quelle che si svolgono in ambito sanitario e sociale.

Promosso tenente Giuseppe Lanuzza comandante del Norm della Compagnia carabinieri di Rieti

Per accedere occorre svolgere un periodo di formazione con il quale si acquisiscono conoscenze scientifiche e tecniche, necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale. Il corso ha durata biennale ed alterna acquisizioni teoriche ad un tirocinio pratico, che si svolgerà presso strutture sanitarie.

“Se si vuole entrare a far parte di una realtà e di una comunità dedita al volontariato è questa l’occasione giusta per farlo”, dicono dalla Croce Rossa. L’Ispettorato che fa riferimento al comitato di Rieti in via Salaria per l’Aquila (ex Bosi) ed è pronto ad accogliere le aspiranti allieve.

L'addio commosso dei fedeli al vescovo Domenico Pompili

Per qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni ed effettuare l’iscrizione al corso d’accesso è possibile contattare direttamente l’ispettrice entro sabato al numero: 3280619697.



Successo della giornata di prevenzione della patologia diabetica al PalaRufina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.