Rieti, caro bollette. Anche Aps in difficoltà: il conto per l'energia elettrica passa da 5 a a 19 milioni

Il caro bollette sta mettendo a dura prova anche l’Aps, la società che gestisce il servizio idrico nel territorio della provincia di Rieti e di parte della Sabina Romana. Il totale delle fatture dell’energia elettrica è quasi quadruplicato. La società nel 2021 pagava 5 milioni di euro circa l’anno e ora si ritrova con un conto di quasi 19 milioni di euro.

“Possiamo quasi dire che siamo il soggetto giuridico che paga il conto più alto per l’energia elettrica in tutto il territorio”, prova a sdrammatizzare il presidente dell’Aps Maurizio Turina che, insieme ai manager, ormai da mesi è alle prese con le conseguenze del caro bollette e lavora per cercare di tamponare la difficile situazione.

Infatti l’azienda ha attivate diverse utenze per le pompe, le stazioni di sollevamento e rilancio (nel territorio reatino per far arrivare l’acqua nelle case), i sistemi di controllo. Insomma, solo per la luce sono centinaia le utenze attivate e che servono, appunto, per far arrivare l’acqua nei rubinetti.

