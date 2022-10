Rieti, acqua. Aps: "Conclusi i lavori per l'acquedotto della Piana". Nuova rete di 11 km

11 ottobre 2022 a

Acqua Pubblica Sabina ha concluso un importante investimento sulla Piana reatina che ha permesso di realizzare ben 11 km di rete di nuovo acquedotto, sostituendo quello precedente in Eternit. In queste settimane sono in corso gli allacci da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato3. I lavori sono stati finanziati da Acqua Pubblica Sabina con 1.100.000 euro e sono stati eseguiti, oltre che con la classica modalità di scavo a cielo aperto, in parte anche con tecnologie innovative come, ad esempio, il metodo “no-dig” che, evitando la manomissione del manto in superficie, consente di ridurre notevolmente l’impatto ambiente e sulle strutture superficiali oltre ai disagi per i residenti della zona.

“L’opera realizzata da Acqua Pubblica Sabina, che ringrazio, era attesa da tempo e permetterà il miglioramento del servizio e un più efficace utilizzo della risorsa idrica – dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Conseguiamo così un ulteriore risultato per un’area importante del territorio come quello della Piana Reatina”.

“Prosegue il piano degli investimenti di Aps su tutto il territorio di Ato3 – aggiunge il Presidente di Aps, Maurizio Turina – Tra gli obiettivi della nostra società vi è quello di ammodernare ed efficientare le infrastrutture e, anche in questa occasione, siamo riusciti a cogliere l’obiettivo, peraltro anche attraverso l’ausilio dell’innovazione tecnologica che è prerogativa tra le principali di Aps”.

