Rieti, emergenze sanitarie. Il vice sindaco Mestichelli: "Lavoro di gruppo per affronatre nuove sfide"

11 ottobre 2022 a

a

a

Il vice sindaco di Rieti, Chiara Mestichelli, ha partecipato nei giorni scorsi al convegno “Il Management dell’organizzazione e la qualità del servizio sanitario” dedicato alla presentazione delle Linee guida per la gestione delle emergenze in Rsa, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, con il patrocinio della Asl di Rieti, dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti e dell’Ordine dei tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitaria tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della Provincia di Rieti.

Mezzo secolo nella lotta alle malattie rare, la Takeda in festa

“Il convegno è stato occasione importante per riflettere su tutte le problematiche emergenziali che il territorio ha dovuto affrontare con l’arrivo improvviso del Covid – dichiara il Vicesindaco Chiara Mestichelli – e che ora richiedono un’organizzazione strutturata e competente, da parte di tutti gli operatori interessati, compreso il Comune che, appunto, nella figura del sindaco, svolge un ruolo istituzionale nell’adozione di atti contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica".

World Patient Safety Day, 150 i cittadini presi in carico dalla Asl di Rieti

"E’ importante dunque che vi sia una preparazione e una strategia organizzativa di gruppo, che consenta di affrontare in modo strutturato emergenze sanitarie che, a questo punto, non possono più essere considerate come eventi straordinari. Ciò per far si che la tutela della salute pubblica sia garantita al massimo grado. Da parte del Comune – conclude il vice sindaco – massima collaborazione per ogni iniziativa del caso”.

Emergenza Ares 118. Opposizione: "La Regione assegni un nuova ambulanza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.