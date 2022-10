Rieti, scuola. l'Alberghiero di Magliano Sabina inaugurato il nuovo laboratorio di cucina

11 ottobre 2022 a

Ci si è messa di mezzo la pandemia, ma dopo due anni di attesa lo scorso fine settimana è stato ufficialmente inaugurato il nuovo laboratorio di cucina dell’istituto alberghiero di Magliano Sabina. Sabato sera 8 ottobre si è svolta una partecipata manifestazione presso i nuovi locali per mostrare il lavoro fatto.

“Su iniziativa del Rotary Club Sabina - Tevere che ha donato le attrezzature per il laboratorio di cucina, dopo due anni di pandemia siamo riusciti ad inaugurare ufficialmente questi splendidi spazi”, ha detto il sindaco Giulio Falcetta che ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro insieme al presidente Mariano Calisse, al consigliere regionale Fabio Refrigeri, tanti sindaci del territorio, alla Parrocchia di San Liberatore guidata da poche settimane Don Vito e ai soci del club. “Siamo stati ospiti di un istituto che è sempre più orgoglio della Sabina”, ha sottolineato il primo cittadino.

La serata è stata impreziosita dalla raccolta fondi per l’acquisto di elettromedicali da donare alla terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Agostino Gemelli di Roma.

“La realizzazione dei laboratori è stata possibile grazie a un grande lavoro sinergico della Comunità Locale. Istituto Scolastico, Club Rotary Sabina Tevere, imprenditori, Provincia e Comune hanno fatto squadra e segnato un goal importante in favore delle nuove generazioni”, ha concluso il primo cittadino. Un altro passo in avanti per l’istituto che sta diventando sempre di più un punto di riferimento per la Sabina.



