Roma, fumetti di scena a Capena nel week end con Capecomix

E’ in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre “Capecomix”, il festival del fumetto che si svolge alle porte di Roma. L’associazione culturale Rocca Fun Art e il Comune hanno organizzato la manifestazione: due giornate dedicate all’illustrazione e all’editoria del fumetto, nella suggestiva cornice del centro storico.

A piazza del Popolo saranno presenti numerosi stand tematici, mentre colorati cosplayer vivacizzeranno le vie del borgo accompagnando i visitatori in un percorso festoso e accogliente. Case editrici, etichette indipendenti e illustratori animeranno le due giornate con conferenze, presentazioni di nuove uscite editoriali, esibizioni di live painting e workshop di disegno. Durante la manifestazione si potrà assistere alla mostra diffusa di Zerocalcare e Alberto Madrigal: presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa, infatti, saranno allestite le opere dei due celebri fumettisti, creando una totale sinergia tra esposizione artistica e realtà commerciali locali. Punto focale della manifestazione sarà la retrospettiva dedicata all’artista Pino Rinaldi, fumettista di caratura mondiale e collaboratore di testate storiche come Bonelli Editore fino ad arrivare, all’apice della carriera, all’azienda statunitense Marvel Comic.

A quattro anni dalla sua scomparsa, Capecomics offre per la prima volta in assoluto un ricordo di Rinaldi, con una esposizione di oltre 50 opere messe a disposizione, per l’occasione, dalla moglie dell’artista, Amalia, e da sua figlia Francesca. Nel pomeriggio di domenica avrà luogo una conferenza dedicata all’artista, con testimonianze e aneddoti sulla lunga carriera di Rinaldi. Capecomics nasce dalla sinergia tra l’associazione culturale Rocca Fun Art e il Comune di Capena, in collaborazione con la Proloco locale con la partecipazione dell’associazione dei commercianti Capenapuntonet. “L’amministrazione comunale è onorata di presentare l’evento Capecomix e di celebrare, in questo modo, la figura di Pino Rinaldi, primo artista italiano a essere approdato presso un’azienda dello spessore di Marvel Comics” dichiara Francesca Betti, consigliera comunale con delega alla cultura e al centro storico “Il fumetto, per troppo tempo, è stato considerato come un semplice intrattenimento visivo, mentre è una vera e propria forma d’arte e finalmente si torna a considerarla come tale”. Questi gli artisti presenti: Matteo Nannini, Arti Plastiche-Riccardo Morucci, Raw Power Studio, Kall Edizioni, Stazione Inchiostro, Re Artù edizioni, Freekomix fumetteria, Prankster Comics, Raiders of the lost 80s.



