Rieti: Imu, Tari e Tosap evase. Il Comune deve recuperare quasi 7 milioni. Partiti gli avvisi

11 ottobre 2022 a

Tasse e tributi non pagati, alle casse del Comune mancano quasi sette milioni di euro. E’ quanto emerge da due determinazioni del settore tributi di Palazzo di Città del 27 settembre e del 4 ottobre relative all’attività di accertamento per il recupero delle somme non pagate (o saldate in maniera errata) relative dal periodo 2013-2021. Sono partiti già degli avvisi di accertamento, indirizzati ai contribuenti che non avrebbero pagato quanto dovuto, per un totale di 6 milioni, 902 mila euro e spiccioli.

Un’attività, quella dell’accertamento e dell’invio degli avvisi bonari, che serve, specie per le cartelle più datate, a non far scattare i termini della prescrizione. Gli avvisi di accertamento riguardano Imu dal 2013 al 2021 per 3.694.50 euro, Tasi dal 2014 al 2019 per un totale di 96.545 euro, Tari/Tares dal 2013 al 2021 per 3.092.846 euro e infine avvisi Tosap per il periodo 2014-2018 per un importo di 18.410 euro. Ngli importi totali sono comprese addizionali provinciali, sanzioni, interessi e spese di notifica.

Le suddette verifiche dell’Ufficio Tributi essere oggetto di legittime rettifiche o annullamenti in sede di riscontro con la documentazione in possesso dei contribuenti presuntivamente accertati, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, con particolare riguardo ai versamenti non pervenuti.

