Rieti, giallo dell'ex postina. Si studia il traffico telefonico intorno al bosco dove sono stati ritrovati i resti di Silvia Cipriani

Paola Corradini 11 ottobre 2022 a

a

a

Nonostante un indagato, Valerio Cipriani nipote di Silvia, l’ex postina che viveva a Cerchiara e i cui resti sono stati rinvenuti, insieme a brandelli di vestiti e una scarpa, nei boschi sotto Montenero, ad oggi la morte della Cipriani rimane avvolta dal mistero. Molte le ipotesi, tantissime le domande che nessuno, Procura, Questura e Prefettura, chiarisce appellandosi al segreto istruttorio. Ma i fari su una storia che risale al 21 luglio scorso, giorno della scomparsa della 77enne, anche se la denuncia è stata regolarizzata da Valerio Cipriiani e sua moglie Tamara, soltanto il 24, non si spengono tanto che ieri, davanti al cancello dell’abitazione di Cerchiara, erano appostate troupe televisive nazionali.

Giallo Cipriani, parla la cugina: "Silvia non meritava questa fine"

Tra le domande che continuano a rimanere senza risposta è come Silvia abbia potuto raggiungere una zona impervia, quella dove è stata ritrovata la Fiat Palio station wagon, con la strada ricoperta di sassi, dissestata e non asfaltata. C’è inoltre il mistero del telefono cellulare che sarebbe stato ritrovato spento all’interno dell’abitazione della donna. Ad oggi sembra che l’ultimo aggancio sia ad una cella che si trova proprio nei pressi della casa. Gli inquirenti, dopo che la Procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, stanno lavorando su altri cellulari per capire se e chi potrebbe essere stato all’interno del bosco nonostante nella zona ci siano molti punti in cui non c’è segnale.

Svolta nel caso di Silvia Cipriani: indagato per omicidio volontario il nipote Valerio

Dopo essere stati sul luogo del rinvenimento, che può essere raggiunto soltanto percorrendo due chilometri a piedi, a meno che non si viaggi a bordo di una Jeep o un’auto adatta a quel tipo di percorso, il primo pensiero è che una donna anziana, per quanto abile alla guida, non potrebbe mai arrivare al luogo del ritrovamento senza arrecare danni all’auto. Auto che è stata trovata con il muso rivolto verso destra come pure le ruote anteriori e per di più impantanata nel fango creatosi con le piogge tanto che per estrarla si è reso necessario l'intervento di un Cat dei Vigili del Fuoco. Certamente va tenuto presente il cambiamento del paesaggio da luglio ad oggi, ma il percorso rimane ugualmente impervio. E' possibile che Silvia Cipriani abbia raggiunto da sola quella zona? E soprattutto perché? Perdita di memoria? Suicidio? Oppure qualcuno ha portato l'auto e il corpo in quel luogo che conosceva lasciando in vista la borsa con all'interno le chiavi della Fiat e sapendo che fino a settembre, tempo di funghi, nessuno si sarebbe avventurato in quella zona?

Giallo Silvia Cipriani. L'avvocato Conti: “Contro Valerio non ci sono prove”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.