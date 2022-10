Rieti, truffe. I carabinieri incontrano gli anziani di Fiamignano

F. S. 11 ottobre 2022 a

Fiamignano, la campagna informativa per difendersi da truffe e furti, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti prosegue in tutti i comuni e sta dando risultati, con segnalazioni di cittadini che hanno consentito di fare alcuni arresti.

Sabato scorso nella sala consiliare di Fiamignano il comandante della stazione carabinieri Gino Pompili, con il sindaco Filippo Lucentini e i consiglieri di maggioranza (che proseguiranno l’informazione sul territorio), ha incontrato i cittadini, distribuendo brochure illustrative, per mettere in guarda da truffatori sempre più organizzati, tecnologici e pieni di ‘fantasia’: se esistono i truffatori, esiste chi si fa truffare.

Allora bisogna vigilare, anche nei momenti più impensabili, come all’uscita dal supermercato: “non mettere la borsa sul sedile della macchina e se bussano al finestrino per dire che sono cadute le chiavi o che c’è una gomma a terra, non fatevi distrarre” spiega Pompili, che si sofferma molto sulla sicurezza in casa “non lasciate le chiavi attaccate, mettete un impianto sonoro a porte e finestre, non fate entrare sconosciuti, non dite mai dove tenete soldi e gioielli, non custoditeli nel cassetto del comò, dove i ladri vanno a colpo sicuro, non tenete troppi contanti in casa, attenzione anche alle raccomandare, a un pacco da ritirare, agli ambulanti e non pagateli con banconote di grosso taglio”.

Pompili ha ricordato alcuni episodi accaduti nelle piccole frazioni del comune ai danni di anziani che hanno lasciato entrare finti impiegati bancari, postali, Inps, funzionari Enel, Gas, forze dell’ordine per poi essere truffati: “Noi siamo sempre in divisa, queste persone girano in coppia, nessun ente invia propri impiegati, non comunicate mai dati personali al telefono o per email”. E se ricevete telefonate con richieste di soldi per un familiare in difficoltà “accertatevi direttamente, il 112 risponde subito, c’è sempre una volante di pattuglia e mi raccomando: diffondete queste raccomandazioni”.

