Rieti, Tú sí que vales. Protagonisti Sara&Sogno Mediterraneo

L’orchestra reatina Sara & Sogno Mediterraneo protagonista del programma del sabato sera “Tú sí que vales”. La celebre orchestra da ballo reatina infatti è stata fra i protagonisti della puntata di sabato del programma in onda su Canale 5.

I sei musicisti hanno fatto letteralmente scatenare in pista i giudici della popolare trasmissione televisiva, dando vita ad un “botta e risposta” a tutto ritmo con un’analoga formazione romagnola. Una battaglia a suon di note particolarmente apprezzata non solo in studio. Una straordinaria vetrina nazionale per una eccellenza musicale del nostro territorio, reduce da un lungo tour estivo sulle piazze di tutto il centro Italia e ora pronta a tornare sui palchi delle principali sale da ballo per la stagione invernale.

L’orchestra spettacolo Sara & Sogno Mediterraneo è capitanata dal fondatore Carlo Vecchi, pianista e tastierista, e si avvale della voce di Sara Luzzi e Danilo Carpentieri, nonché dei musicisti Silvio Antinelli (sassofono), Giovanni Grifoni (batteria) e Maurizio Imperatori (fisarmonica).

