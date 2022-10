Rieti, reddito di cittadinanza. Lavoratori di pubblica utilità pure a scuola

10 ottobre 2022 a

Si chiama solidarietà sociale e si realizza anche impiegando i percettori di reddito di cittadinanza in progetti di utilità pubblica a favore di anziani, bambini e, più in generale, della società civile. Come già fatto da altre amministrazioni comunali, pure quella di Rieti ha già da tempo realizzato progetti – alcuni dei quali già partiti l’anno scorso - per l’utilizzo di chi percepisce il reddito minimo garantito tenendo conto delle abilità e predisposizioni di chi viene contattato per esservi impiegato.

“Utilità pubblica – dice l’assessore Giovanna Palomba – perché queste persone si pongono a disposizione della società in diverse maniere: penso allo sfalcio dell’erba, all’assistenza dei più piccoli sugli scuolabus o nelle mense o ancora nell’attraversamento delle strade in entrata e uscita dalla scuola, ai centri di aggregazione”.

A proposito di scuola, l’assessorato sta attivando il progetto “Scuola solidale” che prevede, anche questo, l’impiego di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, le quali potranno dare un aiuto negli istituti che vorranno usufruirne. Il rapporto tra le stesse e l’amministrazione comunale si basa sulla volontarietà dell’adesione ai progetti, ma nel senso che si può rifiutare di aderire solo per ragioni oggettive che impediscano lo svolgimento della mansione, e già al secondo rifiuto quelle ragioni si fanno più deboli. Risale a settembre dell’anno scorso, ricordiamo, l’approvazione, da parte della Giunta Cicchetti, di 5 progetti utili alla collettività (Puc): Security Bus Rieti, Bolle di sapone,

