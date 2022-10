Rieti, Giallo Silvia Cipriani. L'avvocato Conti: “Contro Valerio non ci sono prove”

10 ottobre 2022 a

Del caso di Silvia Cipriani, l’ex postina 77enne di Cerchiara, l’unica certezza è l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario di Valerio Cipriani, il nipote della donna. Per il resto la vicenda presenta ancora moltissimi lati oscuri ai quali gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. Intanto c’è da attendere l’esito delle analisi chieste sui resti trovati nei boschi di Montenero Sabino poco lontani dal punto dove era stata rinvenuta la sua auto, una Fiat Palio Sw grigia metalizzata e attribuibili, come pure sottolineato in una nota la Procura di Rieti che coordina le indagini, proprio alla 77enne.

“Al momento non sappiamo se quei resti siano davvero umani - ha sottolineato l’avvocato Luca Conti che assiste il nipote -. Potrebbero trattarsi di resti animali o persino di un’altra persona. Bisogna attendere l’esito delle analisi ma ci vorrà ancora del tempo. Per ora la donna risulta ancora ufficialmente scomparsa e comunque il mio assistito non ha nulla a che fare con questa triste vicenda”. E allora, se così fosse, chi potrebbe aver fatto del male alla pensionata? “E’ quello che ci chiediamo tutti, a cominciare dal nipote - ribadisce il legale -. Ci si è concentrati su Valerio ma, forse, Silvia potrebbe essere stata uccisa da qualcun altro, un malintenzionato, un maniaco o un serial killer. Chi lo sa”. Gli investigatori stanno lavorando sui reperti trovati e hanno scandagliato a fondo l’interno della vettura alla ricerca di elementi utili alle indagini. “I periti incaricati dalla Procura - sottolinea ancora Conti - si sono presi 90 giorni per rispondere ai quesiti del Gip. Non resta che attendere anche se vale la pena ricordare che Valerio, curiosamente, si trova nella duplice veste di indagato e persona offesa in quanto familiare più vicino alla 77enne. La sua iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in quanto al momento non ci sono elementi di prova o particolari indizi”.

L’avvocato Conti non crede all’omicidio per motivi economici ma piuttosto ad un incidente stradale, ad una disgrazia. La vita privata di Silvia? So che era una donna semplice, che viveva di pensione e anche molto generosa e stravedeva per suo nipote Valerio - ripete il penalista reatino -. Escludo il movente visto che il casale dove viveva la donna così come i terreni circostanti sono di proprietà del nipote”. Un altro interrogativo riguarda la ripresa da parte di una telecamera di videosorveglianza posta sulla Salaria, all’incrocio con il bivio di Montenero, che avrebbe filmato il passaggio della macchina di Silvia il 29 luglio alle ore 23 che si dirigeva in direzione del bosco dove è stata poi ritrovata. Una analisi approfondita non ha permesso di stabilire chi fosse alla guida. E se anche fosse lei dove si sarebbe nascosta durante tutto il periodo delle ricerche? Forse è stata ospitata a casa di qualcuno che ben conosceva e che l’avrebbe raggirata e uccisa? Risposte alle quali gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta.

