Rieti, caro energia: Natale nel centro storico sarà meno scintillante

Il periodo più bello e atteso dell’anno rischia di essere festeggiato in sordina. Colpa del caro bollette che impone alle amministrazioni comunali ma anche ai privati di risparmiare sui costi. Insomma, il Natale sarà decisamente più sobrio, con meno luci, anche nel capoluogo. Questo, come detto, l'effetto del caro energia sulle prossime festività. A spiegare come gli allestimenti natalizi per le feste dovranno essere, necessariamente, sottotono è stato il presidente di Anci che ha dato delle precise linee guida da seguire per evitare sprechi eccessivi. “Le luminarie a Natale saranno ovviamente più contenute, a led, magari con orari un po’ più ridotti. Però penso che debbano rimanere”, ha sottolineato l’assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani. “E’ un nostro dovere cercare di limitare le spese in questo particolare momento storico ma è altrettanto vero che non possiamo neppure spegnere il Natale, la festa più attesa dai bambini ma non solo" rimarca Sebastiani.

A dire il vero le luminarie di Natale, specie negli ultimi tre anni, hanno generato polemiche sulla spesa eccessiva per l’installazione.

“E’ vero - conferma Sebastiani - è sempre stato così ma alle spese hanno contribuito anche commercianti e altri enti. Lo scorso anno ad esempio per l’installazione delle luninarie sono stati spesi circa 50 mila euro coperti da parte dei proventi della riscossione della tassa di soggiorno. Magari quest’anno ne spenderemo di meno e quei soldi destinati per altre iniziative anche di carattere sociale. A breve insieme al sindaco e agli assessori preposti cercheremo di capire come muoverci ma l’obiettivo sarà quello di risparmiare il più possibile e l’orientamento è quello di limitare il periodo di accensione delle luminarie magari spegnendole alla mezzanotte anzichè tenerle accese come in passato fino alle sei del mattino. Ne discuteremo a breve così come per le iniziative collaterali legate non solo al Natale ma anche al Capodanno”.

Anche i commercianti sembrano orientati a risparmiare. “Moltissime attività commerciali della città - sottolinea il presidente di Confcommercio, Leonardo Tosti - stanno attraversando un momento difficilissimo e il periodo natalizio rappresenta il momento più importante per aumentare gli incassi e magari ripianare debiti. Tutti noi, non solo commercianti ma anche i privati cittadini, siamo chiamati a risparmiare ma questo non vuol dire rinunciare a fare acquisti o a concedersi momenti di svago. L’associazione dispone di una somma per questo tipo di iniziative ma valuteremo con gli altri associati il da farsi. Di sicuro non sarà un Natale al “buoio” ma sicuramente più sobrio” conclude Leonardo Tosti.

