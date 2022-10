Amatrice, dal cratere alla rinascita a sei anni dal terremoto

09 ottobre 2022 a

Si terrà mercoledi 12 ottobre 2022, alle ore 9.15 presso l’Auditorium Della Laga in via Saturnino Muzii ad Amatrice, il convegno organizzato dalla Filca Cisl del Lazio “Dal cratere alla rinascita: speranze e prospettive del territorio.” Alla manifestazione, che vedrà come come relatore il Segretario Generale della Filca Cisl del Lazio, Attilio Vallocchia e come moderatore il Reggente della Filca Cisl Lazio Nord, Francesco Agostini.

Sarà l'occasione per fare il punto sulla ricostruzione ma anche le prospettive di un territorio ancora fortemente provato dalla tragedia del terremoto.

Interverranno il Segretario Generale Cisl Luigi Sbarra, che concluderà i lavori della mattinata, il Segretario Generale Filca Nazionale Enzo Pelle, , il Segretario Generale U.S.R. Cisl del Lazio, Enrico Coppetelli, il Commissario per la Ricostruzione del sisma del 2016, Giovanni Legnini, l’Assessore al Lavoro e Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio Claudio Di Berardino, il Segretario Generale Fns Cisl Roma Capitale e Rieti-Vigili del Fuoco, Riccardo Ciofi ,l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio della Regione Lazio, Mauro Alessandri, il presidente Ance Lazio, Domenico Merlani, la Direttrice Generale della Regione Lazio, Wanda D’Ercole. Porteranno i saluti il Sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, il Prefetto di Rieti, Gennaro Capo, il Presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ed il Direttore dell’Ufficio sociale e lavoro della Diocesi di Rieti, Don Valerio Shango.

