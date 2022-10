Greccio, gemellaggio con Betlemme. Il sindaco Fabi: “Legame più forte”

08 ottobre 2022 a

Tre giorni intensi vissuti a Greccio insieme alla delegazione di Betlemme per rinnovare il gemellaggio del 1992. Una rappresentanza della municipalità della città palestinese, è giunta come primo evento del Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe a ridosso della solennità di San Francesco. La delegazione composta dal vicesindaco Nader Rahil e dalla consigliera comunale Sandy Ballout è stata accolta dall’amministrazione comunale di Greccio e dall’intera cittadinanza nel nome del gemellaggio sancito nel Natale 1992. Tra momenti pubblici e momenti privati, le due città si sono unite nel segno dell’amicizia e della convivialità. Primo appuntamento la visita all’impervia Cappelletta, uno dei luoghi più suggestivi del territorio comunale e luogo della prima dimora del Santo a Greccio.

Gemellaggio Greccio-Betlemme, al via le celebrazioni

Quindi il consiglio comunale straordinario indetto per l’occasione, alla presenza degli ex amministratori comunali di Greccio, delle associazioni e del Lions Club che nel 1992 contribuì in modo determinante al gemellaggio con Betlemme. Firmata inoltre una carta d’intenti comune, per rinnovare la volontà di proseguire il legame di fraterna amicizia nel segno della pace e dei valori universali, con scambio di doni e consegna da parte dei frati del Santuario e dei frati degli altri Santuari della lettera di Papa Francesco sull’importanza del presepe "Admirabile Signum", consegnata proprio a Greccio il 1 dicembre 2019. Un’occasione anche per trascorrere insieme la festa di San Francesco, giornata in cui si è tenuta la visita guidata al Santuario di Greccio e poi canti dedicati alla pace intonati dai bambini delle scuole elementari e medie del Comune di Greccio.

La delegazione palestinese ha visitato poi il Museo Internazionale del Presepe inaugurando la mostra fotografica relativa alla stipula del gemellaggio del 1992 e ai 30 anni di amicizia. Visita breve anche a Rieti. Nell’ultimo giorno di permanenza la delegazione palestinese ha presenziato alla cerimonia di intitolazione di “Largo Betlemme”, uno spazio che sancisce il legame anche nella toponomastica e sorge proprio davanti alla sala dedicata a Giovanni Velita, signore di Greccio che nel Natale 1223 aiutò Francesco nella sua volontà di ricreare la scena della Natività. “Sono stati giorni davvero molto intensi e partecipati – racconta il sindaco e presidente del Comitato Nazionale Emiliano Fabi –. E’ stato bello accogliere i nostri amici di Betlemme. La delegazione palestinese è rimasta piacevolmente colpita da questi luoghi e dalla nostra calda accoglienza: un legame che abbiamo rinsaldato e che certamente non si interromperà”.

Rinnovato il trentennale gemellaggio con la città di Betlemme nel nome di Francesco

