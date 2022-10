Passo Corese, rotatoria polo didattico pericolosa. Gli autisti: “Ripristinare sicurezza"

09 ottobre 2022 a

Il problema è stato segnalato più volte ma, al momento, nulla è stato fatto per rimediare ad una situazione di potenziale pericolo che mette addirittura a rischio l’incolumità delle persone. Gli autisti del Cotral tornano a puntare i fari sulla rotatoria del polo didattico chiedendone la messa in sicurezza. “C’è un luogo a Passo Corese che sta diventando decisamente pericoloso. Questo posto si trova nei pressi del Polo didattico - fanno sapere in una nota Pierluigi Giacomelli, responsabile della Uil trasporti Rieti e Sabina romana, e la Rsu della Uilt in Cotral, Giuseppe Lucci -. E’ proprio in questa rotatoria che dalla metà di settembre, in corrispondenza dell’inizio dell’anno scolastico, ogni giorno il caos regna sovrano: ogni giorno, sia all’orario di entrata che di uscita dalla scuola, le auto riempiono i due lati della strada mentre gli studenti attraversano la strada senza prestare attenzione”.

Insomma per i due sindacalisti la situazione si starebbe facendo sempre più pericolosa per gli autisti del Cotral costretti a zigzagare tra le auto parcheggiate all’interno della rotatoria la maggior parte dei casi ostruendo il passaggio degli autobus. “In tutto questo - spiegano i due sindacalisti Lucci e Giacomelli - ci sono gli autisti del Cotral, che sono quotidianamente costretti a guidare gli autobus in spazi ridotti con non poca difficoltà e molto stress per entrare e poi uscire dalla rotatoria”.

“Situazione che l’azienda ha già segnalato alla sindaca di Fara Sabina chiedendo interventi risolutivi per liberare il tratto di strada in questione dalla sosta selvaggia - aggiunge Giacomelli - ed evidenziati più di una volta anche dalla nostra Rsu Lucci”. Quindi l’invito alle istituzioni competenti di attivarsi al più presto prima che accadano incidenti. “Basterebbe - concludono Pierluigi Giacomelli, responsabile della uil trasporti rieti e Sabina romana, e la Rsu della Uilt in Cotral, Lucci Giuseppe - ripristinare la presenza della polizia locale come lo scorso anno. Noi lo chiediamo e lo riteniamo giusto per la sicurezza di tutti: degli autisti del Cotral, dei genitori che accompagnano i ragazzi a scuola e dei ragazzi stessi. Ciascuno per la sicurezza generale deve fare la sua parte”.

