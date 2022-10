Rieti, caro affitti: altro salasso per le famiglie. Spese annue di oltre 5.500 euro

09 ottobre 2022 a

Vivere in una casa in affitto, di questi tempi, può rappresentare per molte famiglie un problema. Un ulteriore salasso per l’economia familiare già provata abbastanza dai rincari energetici. Ma quanto costa e quanto incide mediamente sulle tasche delle famiglie l’affitto di un appartamento in città? Alla domanda ha provato a rispondere il Servizio Lavoro, Coesione,Territorio della Uil che ha calcolato i costi medi per un appartamento di 100 metri quadrati, accatastato come abitazione civile (A/2), ed economica (A/3), ubicato in zona semi centrale delle città capoluogo di provincia, elaborando poi i valori medi delle locazioni dell’Agenzia delle entrate.

“Nel dettaglio della nostra città - spiega Alberto Paolucci, segretario generale della Uil di Rieti e della Sabina Romana - il canone medio mensile corrisponde a 463 euro, che equivale a un costo annuale di 5.550 euro, incidendo sul budget familiare delle persone per il 17,1 per cento”. Percentuali molto simili le ritroviamo a Palermo e Cosenza, dove la spesa annuale è di 5.580 euro oppure a Cesena dove l’affitto annuale fa arriva a 5.700. Nulla, se confrontato alle grandi città italiane: a Roma il canone di locazione incide sul budget familiare per il 52.4 per cento, vale a dire quasi 17 mila euro annui per l’affitto di un appartamento, mentre a Milano la spesa annuale è di 16.200 euro con una incidenza sulle risorse familiari pari al 50,3 per cento.

“Escludendo Roma – prosegue Paolucci - la provincia del Lazio più cara è Frosinone con un costo medio mensile di 715 euro e una spesa annuale di oltre 8 mila euro. Fuori dai confini regionali, ma in città a noi molto vicine le spese medie sono più basse, rispetto a Rieti. E’ il caso di Terni, dove un appartamento in affitto vale mediamente 388 euro e una spesa annuale di 4.650, e di L’Aquila, dove le persone sborsano ogni anno 5.160 euro, pari a un costo mensile di 430 euro. Stiamo parlando di cifre - continua Paolucci - che unite ai rincari delle bollette di energia elettrica e del gas, alla spesa quotidiana nei supermercati, stanno rendendo la vita sempre più complicata ai lavoratori, ai pensionati. Non a caso la Uil, con la segretaria confederale Ivana Veronese, torna a chiedere con tutte le sue forze la necessità di adeguare i salari e le pensioni al costo reale della vita. E al nuovo governo chiede di introdurre risorse sufficienti per un piano di medio e lungo periodo che incrementi in modo consistente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica” conclude Alberto Paolucci.

