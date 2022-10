Rieti, svolta nel caso di Silvia Cipriani: indagato per omicidio volontario il nipote Valerio

07 ottobre 2022 a

Svolta nel caso di Silvia Cipriani l'ex postina di Cerchiara i cui resti sono stati ritrovati in un bosco di Montenero a distanza di due mesi dalla sua scomparsa di casa. La Procura di Rieti ha infatti iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio volontario, ma non per occultamento di cadavere come ipotizzato in precedenza, Valerio Cipriani, nipote di Silvia Cipriani.

La notizia è stata diffusa nella tarda serata e subito ripresa dalle agenzie di stampa. Del caso si sta occupando la trasmissione di Retequattro Quarto Grado. Della posizione di Valerio Cipriani, c’è la conferma da parte del suo avvocato Luca Conti proprio a Quarto Grado. “C’è da capire al momento se i resti ritrovati siano effettivamente di Silvia Cipriani – ha sottolineato l'avvocato Conti nel corso della trasmissione – in quanto è ancora annoverata tra le persone scomparse. Non abbiamo parlato della macchina e del ritrovamento in quel luogo, ma l’ipotesi più probabile mi sembra l’incidente.

Il possibile movente economico del presunto omicidio? Non ci risultano soldi spariti e anche pensando all’eredità, in caso di persone che scompaiono, la richiesta sia apre dopo 10 anni dalla morte presunta. Quindi sarebbe assurdo che qualcuno possa pensare di ucciderla per avere soldi dopo 10-15 anni. Valerio Cipriani non c’entra niente ed è tranquillo“ ha concluso l'avvocato Conti, legale di fiducia di Valerio Cipriani.

