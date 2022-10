Turismo, TripAdvisor conferma la Travellers' Choice a Rieti Sotterranea

07 ottobre 2022 a

Rieti Sotterranea conferma per la terza volta consecutiva, il successo ottenuto con il premio Travellers’ Choice 2022 che TripAdvisor ha assegnato alla Rieti Sotterranea. Il riconoscimento, una sorta di bollino di qualità, viene attribuito agli alloggi, alle attrazioni ed ai ristoranti che ottengono recensioni molto positive dai viaggiatori in modo costante e si classificano nel 10% delle migliori attività su TripAdvisor.

“E’ una bella soddisfazione – dichiara Rita Giovannelli, responsabile di Rieti da Scoprire e curatrice della Rieti Sotterranea – che ci ripaga degli sforzi profusi nel tempo. Il riconoscimento ci spinge a nutrire speranza nel futuro, in un momento di grande difficoltà per tutto il settore turistico, speranza che ci vedrà presenti, nei prossimi giorni, al TTG di Rimini, una delle più importanti manifestazioni del settore. Grazie a questo “bollino distintivo”, la Rieti Sotterranea è più visibile sui portali turistici e si presenta come una delle maggiori attrazioni della regione Lazio. Invitiamo pertanto tutti i lettori a visitare questo affascinante itinerario archeologico di Rieti”.

Le visite alla Rieti Sotterranea si effettuano il sabato alle ore 18.00, la domenica alle ore 11.00. Per gruppi superiori a 6 persone, si organizzano visite dedicate in ogni giorno della settimana. E’ necessario prenotare. Info 347 7279591 oppure 347 7279591.

