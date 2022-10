Rieti, Diamoci un taglio: il Centro antiviolenza Angelita solidale con le donne iraniane

07 ottobre 2022 a

Una ciocca di capelli per sostenere le donne in Iran, la prima è stata quella della presidente del Centro antiviolenza Angelita Silena D’Angeli (nella foto) per protestare per quanto accaduto a Masha Amini morta in ospedale 3 giorni dopo essere stata arrestata perchè aveva indossato male il hiijab, velo islamico e per solidarietà a tutte le donne che si trovano a vivere una situazione insostenibile.

"Ci auguriamo che tutte le donne reatine, a partire dalle scuole guidate dai professori, dai rappresentanti d’istituto, fino alle Istituzioni, aderiscano all’iniziativa - ha speigato Silena D'Angeli -. E’ un gesto simbolico, ma importante, una protesta contro gli omicidi e le inaccettabili violenza che stanno colpendo giovani donne ed uomini che chiedono di rispristinare un grado minimo di libertà e civiltà. In Medio Oriente tagliare i capelli indica lutto e rabbia e l’Occidente non può ignorare quanto accaduto". Le ciocche verranno inviate tutte insieme all’Ambasciata iraniana in Italia oppure bruciate. Per aderire all’iniziativa contattare il 349.2883788.

