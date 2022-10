Rieti, il caro bollette frena gli acquisti. A settembre vendite settore moda -10%

L.S. 08 ottobre 2022 a

a

a

La crisi dovuta ai rincari energetici che si aggiunge ad una situazione già preoccupante dovuta anche alla pandemia rischia di mettere in ginocchio anche il settore della moda. Infatti, in tempi di caro bollette il classico shopping della moda non decolla e tra i negozianti del settore serpeggia una forte preoccupazione. “Abbiamo collezioni bellissime acquistate tra dicembre 2021 e gennaio 2022, capi anche costosi che abbiamo comprato con aspettative ottimistiche, che la pandemia passasse, ma ora la situazione di grande difficoltà non può che preoccuparci”. Leonardo Tosti, presidente di Federmoda di Confcommercio Lazio Nord, in rappresentanza dei negozi di moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi in cui operano migliaia di addetti a Rieti e Viterbo non nasconde i timori di veder compromessa un’altra stagione.

Caro bollette, a rischio aziende e occupazione nel Reatino



“L’aumento dei costi in generale e delle bollette fa sì che i consumatori siano prudenti. I consumi rallentano quando c’è incertezza – aggiunge Tosti – e anche se c’è una gran voglia di ritorno alla normalità la frenata economica sta condizionando l’appeal di acquisti di abbigliamento e accessori”. In base a un sondaggio flash che Federmoda Italia sta svolgendo sulle vendite di inizio autunno tra i commercianti emerge che “le vendite sono inferiori rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, ma sta emergendo che molti negozi stanno pensando di chiudere per l’enorme aumento dei costi”.

Sequestrati serbatoi di carburanti in provincia per miscelazione fraudolenta



Una situazione di grande preoccupazione e che certo non consente agli stessi commercianti del settore di poter programmare l’attività futura. Nel Reatino, infatti, a settembre il settore della moda e dell’abbigliamento più in generale, ha fatto registrare un - 10 percento che potrebbe raddoppiare nei prossimi mesi. “Ci attendiamo risposte immediate dal Governo – sottolinea Leonardo Tosti – ma crediamo sia opportuna un’interazione con le altre associazioni per fare un ragionamento insieme e cercare di risolvere il problema della filiera della moda. Bisogna infine regolamentare le vendite online per far sì che vi siano uguali regole (soprattutto fiscali) tra chi vende nei negozi e chi vende lo stesso prodotto sul web. Federmoda sta con i negozi di vicinato che operano online ed è contro le multinazionali che sullo stesso mercato hanno obblighi diversi con regole diverse. Stesso mercato stesse regole cominciando dalla tassazione”.

Rincari: 340 aziende agricole a rischio chiusura sul territorio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.