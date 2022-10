Rieti, piccione ucciso sul ponte pedonale: individuato e denunciato il responsabile

L.S. 07 ottobre 2022 a

Identificato e denunciato il giovane autore dell'uccisione cruenta di un piccione sul ponte pedonale di San Francesco. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, accusato dalle associazioni ambientaliste e animaliste di non essere intervenuto immediatamente sul grave episodio.

“In questi giorni sta circolando in rete un video in cui si assiste a un vergognoso atto di violenza nei confronti di un animale avvenuto nella nostra città. Nell’esprimere la mia personale e forte condanna, informo i tanti che ci stanno chiedendo aggiornamenti circa l’accaduto che la Polizia locale del Comune di Rieti ha individuato l’autore del gesto, a poche ore dalla diffusione del video sui social network. Lo stesso è stato, di conseguenza, deferito all’autorita giudiziaria”: il commento del sindaco Daniele Sinibaldi affidato ai social

La terribile uccisione del povero piccione aveva scatenato anche la rabbia dell'influencer animalista Enrico Rizzi, che, rivolgendosi ai suoi 374 mila followers, ha annunciato una protesta per sabato 8 ottobre alle ore 16 in Piazza Vittorio Emanuele II. Il video dell'uccisione dell'animale pubblicato sulla pagina di Rizzi ha in pochissimi minuti registrato migliaia di commenti di indignazione da cittadini di ogni parte di Italia. Rizzi aveva chiesto i nomi dei responsabili ed è per questo che ha organizzato la manifestazione, invitando i reatini ad aderire per condannare il gesto. Durante una sua live Enrico Rizzi aveva anche criticato il sindaco Daniele Sinibaldi che, "a distanza di tre giorni, non aveva condannato quanto accaduto, limitandosi a commentare un post dello stesso Rizzi per comunicare che le autorità erano state informate".

