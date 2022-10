Vaccino antinfluenzale, Asl Rieti ha completato la distribuzione delle prime 11 mila dosi

07 ottobre 2022 a

La Asl di Rieti ha completato la distribuzione delle prime 11 mila dosi di vaccino antinfluenzale. Tra le novità, la possibilità per i bambini a partire dai 2 anni di età di evitare la paura dell’ago e delle tanto odiate punture, grazie alla somministrazione del vaccino (si tratta di un vaccino vivo attenuato quadrivalente) attraverso una formulazione spray intranasale. Per partecipare alla campagna antinfluenzale i cittadini e i genitori devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta. E’ possibile vaccinarsi anche presso le sedi della Asl di Rieti: per informazioni e ed eventuali prenotazioni è possibile contattare il Centro Asl Rieti di Vaccinazione Adulti di via delle Ortensie a Rieti (0746/278614 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13), il centro Asl Rieti di Vaccinazione Materno - Infantile di Via del Terminillo, 42 a Rieti (0746/279420 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13), il distretto Asl Rieti 2 - Salario Mirtense (0765/448258 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12) a Poggio Mirteto.

La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e gratuita sia per gli anziani (over 60) che per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni. È raccomandata anche per medici e personale sanitario, anche volontario, donne in gravidanza, assistiti nelle strutture socio sanitarie e assistenziali.

