Rieti, vicenda Reset: trovata l'intesa sugli arretrati

La vicenda Reset è arrivata in Regione. Ieri pomeriggio l’incontro tra i sindacati reatini, l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino e i dirigenti dell’assessorato allo Sviluppo economico. Un incontro fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali reatine che hanno voluto portare sul tavolo regionale le problematiche che stanno investendo il sito reatino.

“Abbiamo voluto coinvolgere la Regione perché abbiamo bisogno delle istituzioni. Teniamo particolarmente al futuro di questa azienda e a quello dei lavoratori e faremo tutto il passibile per superare questo momento difficile”, ha detto il segretario Fiom Cgil, Luigi D’Antonio.

Sindacati e proprietà dell’azienda anche nei giorni scorsi hanno avuto incontri a più riprese nei quali hanno trovato un’intesa per risolvere le problematiche relative agli stipendi arretrati dei 70 lavoratori. Ma ora l’importante è il futuro. “Questo incontro era stato richiesto dalle Cgil, Cisl e Uil nei giorni scorsi ed è servito per portare a conoscenza la Regione della situazione che sta vivendo la Reset - continua D’Antonio - ora l’assessore Di Berardino ha acquisito tutte le informazioni utili. Ora bisogna guardare al futuro e dare seguito a questo incontro".

