Il Tar boccia la nuova discarica di Magliano Romano

07 ottobre 2022 a

Ancora una volta, e per l’ottava volta negli ultimi dieci anni, il tentativo di trasferire nell’area sabino-tiberina i rifiuti della capitale viene fermato. La quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo il ricorso presentato dall’associazione ecologica “Monti Sibillini”, con il supporto di tutte le amministrazioni locali del quadrante, ha bocciato il piano di riconversione in discarica dell’impianto di trattamento inerti di Magliano Romano, facendo tirare un (nuovo) sospiro di sollievo a tutte quelle persone che negli ultimi mesi sono tornate sulle barricate per scongiurare la delocalizzazione della spazzatura della Capitale.

A ricevere il diniego dei giudici amministrativi del Tar è la compatibilità ambientale tra le due destinazioni d’uso degli impianti, rilasciata dalla Regione Lazio. Una compatibilità sulla quale, però, pesa la mancanza delle necessarie valutazioni ambientali, con particolare riferimento alla tutela della falda acquifera sottostante. Mancano infatti le necessarie valutazioni ambientali, ad esempio sull’impatto che la discarica avrebbe sulla sottostante falda acquifera. Nello specifico, il dispositivo emesso dal Tar si sofferma sulla “consultazione del pubblico prevista per il procedimento di impatto ambientale”, e in particolare sull’assenza del cosiddetto “Vinca”. Un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito, anche solo proposto, della rete Natura 2000”.

Tra le omissioni, il Tar ha evidenziato che “inspiegabilmente non risulta attualizzata la valutazione dell'effettivo impatto del nuovo progetto sulla falda acquifera” che era stata già richiesta, in altri pronunciamenti, dal tribunale amministrativo. Infine, in violazione del testo unico per l’ambiente, è stata rilevata l’assenza del “giudizio di compatibilità ambientale del progetto quanto agli aspetti geologici, idrogeologici e della stabilità del sito”.

Esultano le associazioni del territorio, che vincono l’ennesima battaglia. “E’ l’ottava volta che il Tar si pronuncia su quella vicenda, dando ragione ai cittadini - ha commentato il consigliere laziale di Europa Verde, Marco Cacciatore – sono soddisfatto e solidale con la cittadinanza per il risultato appena conquistato”. Gioiscono pure le amministrazioni del territorio tiberino, da Fiano a Capena, passando per tutti gli altri Comuni a ridosso del Tevere, che non vedranno così arrivare in zona la nuova discarica a servizio della Capitale.

Paolo Giomi

