Amatrice, l'opposizione attacca il sindaco: "Nuovo edificio comunale fuori contesto”

E’ scontro su come sarà l’Amatrice del futuro. Il gruppo consiliare "Ricostruiamo Insieme" attacca la maggioranza sul nuovo edificio comunale. “Amatrice fuori controllo. A breve verrà approvato il progetto per la ricostruzione del "Palazzo del Reggimento - Municipio" di Amatrice. Dalle immagini diffuse dall'amministrazione comunale e dall'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, l'intervento prevede la realizzazione di un edificio in stile contemporaneo, difforme dal precedente, con l'introduzione di una grande parete vetrata di fronte all'antica Torre Civica di Amatrice risalente al XIII secolo. Un inguardabile mostro decontestualizzato - attacca l’opposizione -. Il sindaco, la giunta comunale e la maggioranza sono consapevoli di cosa è stato proposto o come sempre acconsentono ai voleri superiori a discapito dei cittadini amatriciani? Il ministero della Cultura e la Sovrintendenza dove sono? l'assessore regionale alla Ricostruzione Claudio Di Berardino ed il direttore Ufficio ricostruzione Wanda D'Ercole costruirebbero un palazzo simile nel centro storico del loro paese? Siamo davvero sicuri che questo è il percorso di riedificazione che immaginavamo per il centro storico della sfortunata Amatrice? Questo è l'ennesimo triste esempio di una ricostruzione “subita” dalla popolazione amatriciana - conclude il gruppo consiliare - e concordata a tavolino solo da politici e tecnici di passaggio non legati alla storia di questo bellissimo e martoriato territorio”. La replica del sindaco Giorgio Cortellesi non si è fatta attendere. “Sono loro fuori controllo. Trovo sconcertante ricorrere a queste falsificazioni fotografiche. Non si prende un’immagine da internet, parziale, totalmente decontestualizzata, non colta nella sua interezza, globalità e si costruisce una polemica sterile e demagogica. Potrei fermarmi qui. Ma credo sia opportuno chiarire alcuni aspetti tecnici, soprattutto per la popolazione, che può essere fuorviata da notizie destituite da ogni fondamento. Noi abbiamo ereditato un progetto assolutamente impresentabile da parte delle precedenti amministrazioni che non ci risulta abbiano condiviso con i cittadini, e abbiamo contribuito concretamente a modificarlo e migliorarlo, garantendo il giusto equilibrio tra il dato architettonico storico e l’opportuno ammodernamento, relativo ad esempio, ai piani superiori. Tra l’altro, stiamo parlando del Palazzo del Reggimento, privo di vincoli - ha attaccato Cortellesi -.m Un progetto che rispetta, nero su bianco, tutte le norme e i crismi di legge (volumetrie), e che sarà portato in conferenza dei servizi tra qualche settimana, per la definitiva approvazione. L’opposizione, se intende rispettare il suo ruolo di controllo democratico, anziché urlare a mezzo stampa, potrebbe ancora apportare le sue migliorie, le sue proposte. Il 20 agosto, quando l’Amministrazione ha organizzato un report sullo sviluppo della città (nel quale abbiamo presentato il progetto), poteva intervenire con proposte specifiche. E non l’ha fatto. Amatrice “com’era” è una scommessa collettiva che dobbiamo vincere tutti insieme. Coniugando tradizione e futuro” ha concluso il sindaco.

