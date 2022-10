Trasporto scolastico in Sabina, dopo i disagi per 300 studenti Cotral anticipa le corse

06 ottobre 2022 a

a

a

Corse anticipate di dieci minuti e la speranza che, in futuro, possano aumentare le corse. Dopo l’ennesimo sollecito da parte del comune di Fiano Romano e l’intervento anche della Regione Lazio, Cotral ha risposto alle richieste del sindaco fianese Davide Santonastaso il quale, sollecitato da molte famiglie, lamentava problemi e disservizi che subiscono, ogni giorno, i circa 300 studenti che da Fiano vanno nelle scuole di Monterotondo. La presidente di Cotral, Amalia Colaceci, ha scritto a Santonastaso, spiegando quali sono i piani futuri dell’azienda per questa tratta in particolare. La Colaceci scrive che “il collegamento Fiano- Monterotondo è organizzato con 3 corse in partenza alle ore 7:20, delle quali due dirette. Da lunedì 10 ottobre, per consentire l’ingresso puntuale degli studenti alle ore 8, le corse sono anticipate di 10 minuti”. Un primo passo avanti anche se qualcuno non è convinto possa bastare, visto anche l’intenso traffico che si incontra in quell’ora della giornata, in particolare lungo la Tiberina. “Stiamo effettuando – continua la Colaceci – le dovute verifiche per calibrare le effettive necessità anche alla luce della recente nota dell’ufficio scolastico regionale con la quale è stato chiesto alle istituzioni scolastiche ed educative di secondo grado la compilazione di un form di rilevazione per il trasporto degli studenti”. Soddisfatto della risposta il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso. “A seguito dell’ulteriore sollecitazione fatta da me e dal vicesindaco Mattia Gianfelice, siamo stati contattati dalla presidenza di Cotral. Uno dei problemi segnalati dagli Istituti e dalle famiglie è il ritardo. A questo proposito Cotral ha accolto la nostra istanza facendo partire le corse 10 minuti prima, da lunedì. Per quanto riguarda l'affluenza degli autobus, come si evince dalla nota, Cotral ci ha comunicato che farà adeguate verifiche al fine di valutare se poter inserire corse aggiuntive. Un ottimo risultato ottenuto grazie alla sinergia tra l'ente e le famiglie. Continuiamo a monitorare la situazione affinché il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze venga garantito”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.