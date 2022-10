Covid, i contagi in provincia di Rieti tornano sopra quota mille

06 ottobre 2022 a

Continuano a crescere i contagi in provincia di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 151 nuovi soggetti positivi al Covid. Rieti (50), Accumoli (1) , Antrodoco (1), Belmonte in Sabina (3), Borgo Velino (2), Borgorose (3), Cantalupo in Sabina (4), Casperia (2), Castel S. Angelo (2), Cittaducale (7), Configni (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (16), Fiamignano (1), Forano (1), Frasso Sabino (1) , Leonessa (1), Magliano Sabina (2), Mompeo (1), Montopoli di Sabina (10) , Pescorocchiano (1), Poggio Bustone (5), Poggio Catino (2) , Poggio Mirteto (17) , Poggio Nativo (2), Posta (1), Pozzaglia Sabina (3), Rocca Sinibalda (2), Scandriglia (2), Selci (2), Toffia (1), Torri in Sabina (1), Torricella in Sabina (2). Si registrano 82 nuovi guariti. (34) Rieti, (2) Antrodoco, (1) Borgo Velino, (5) Borgorose ,(1) Castel S. Angelo - (2) Cittaducale, (4) Contigliano - (12) Fara in Sabina, (1) Fiamignano , (1) Forano , (1) Greccio, (1) Longone Sabino, (1) Monteleone Sabino, (1) Montopoli di Sabina, (1) Nespolo, (3) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (1) Posta, (1) Roccantica, (3) Scandriglia, (1) Stimigliano, (4) Torricella in Sabina. Numero tamponi eseguiti: 823. Totale tamponi eseguiti: 447.807. Totale positivi: 1002.

