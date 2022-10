Rieti, Innocenzo de Sanctis confermato presidente dell'Automobile club

06 ottobre 2022 a

a

a

Innocenzo de Sanctis è stato confermato presidente dell’Automobile club di Rieti per i prossimi quattro anni. I soci dell’Automobile club del territorio reatino, chiamati al voto, hanno rinnovato la fiducia anche al consiglio direttivo uscente, per il quadriennio olimpico 2022-2026. Forte dell’esperienza maturata in undici mandati e sulla base dei tanti consensi per le attività svolte negli anni a vantaggio della mobilità, del turismo, dello sport e dell’automobilismo storico, il presidente de Sanctis, insieme al consiglio direttivo neo eletto, con i vice presidenti Costanzo Truini e Daniele Rossi, i consiglieri Luigi Cari e Paolo Gianfelice, il direttore Ottavio Busardò, confermano le linee programmatiche che intensificano la sinergia istituzionale con le Autorità del territorio, stringendo nuovi e più articolati rapporti con il sistema imprenditoriale reatino, da sempre partner fondamentale per l’Automobile Club, per una mobilità sostenibile e sicura.

Sandro Zucchi confermato alla presidenza dell'Aci

“In un quadro congiunturale estremamente difficile – dichiara il presidente Innocenzo de Sanctis – i nostri soci riconoscono l’impegno profuso dall’Automobile club RietiI e i risultati conseguiti a vantaggio del tessuto sociale ed economico di una provincia indissolubilmente legata ai motori per tradizione e passione”.

Video su questo argomento Real estate e sostenibilità: come migliorare le performance Esg TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.