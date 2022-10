Rieti, incontro sulla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

05 ottobre 2022 a

Fornire una guida verso la messa a terra degli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)analizzando tutte le attività necessarie a realizzare gli obiettivi delle amministrazioni e a salvaguardare le responsabilità dei singoli operatori. È questo il focus di PNRR: come gestire le risorse, il convegno che si terrà giovedì 6 ottobre alle 9.30 presso la Sala Polifunzionale del Polo culturale di Santa Lucia a Rieti organizzato da We-COM srl, azienda con pluriennale esperienza nel settore della PA, dal Comune di Rieti e patrocinato dalla Provincia di Rieti. Il PNRR finanziatodall’Unione Europea in risposta alla recente crisi pandemica,rappresenta un’occasione straordinaria e irripetibile per il nostro Paese per rilanciare gli investimenti, attuare importanti riforme e accelerare il processo di transizione digitale modernizzando la macchina burocratica nazionale.

Il Piano di resilienza non solo offre risorse economiche ma anche soluzioni in grado di incidere a 360 gradi sull’organizzazione, la gestione e il governo di ogni singolo Ente. Sul tavolo dell’incontro, inoltre, si discuterà sulle regole per gliappalti PNRR, sull’impostazione amministrativo/contabile esui controlli interni. Interverranno Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti; Mariano Calisse, presidente della Provincia di Rieti; Barbara Baldacchini, account manager area centro - dipartimento trasformazione digitale della Presidenza Consiglio dei Ministri; Andrea Sebastiani, assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Rieti; Paola De Biaggio, dirigente al Bilancio e Patrimonio del Comune di Rieti; Lorenzo Spataro, responsabile Gare e Appalti del Comune di Riccione e Daniela Ghiandoni, dirigente Finanze e Progetti comunitari del Comune di Ancona.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa. We-COM offre quotidianamente i propri servizi e consulenze a un ampio numero di Enti su tutto il territorio nazionale accompagnandoli nel percorso della transizione digitale, della gestione e ottimizzazione dei fondi stanziati dal PNRR. Mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre conoscenze per guidare le PA attraverso queste importanti sfide fa parte della nostra mission aziendale ed è un obiettivo a cui teniamo particolarmente” spiega Luca Provvedi, amministratore unico di We-COM. “Ospitare e collaborare attivamente all’organizzazione di un così importante momento di confronto è certamente un vanto per l’amministrazione comunale di Rieti. È importante, dal nostro punto di vista, non soltanto sottolineare le potenzialità del PNRR ma approfondire gli aspetti tecnici e operativi per mettere a terra davvero queste risorse. Ci auguriamo che questo momento di confronto, con esperti qualificati, possa essere utile a tutto il territorio provinciale e per questo invitiamo ad essere presenti all’evento” aggiunge l’assessore al bilancio del Comune di Rieti, Andrea Sebastiani.

