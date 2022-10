Amatrice, dal Maxxi idee e progetti per la città del futuro

06 ottobre 2022 a

La ricostruzione ad Amatrice riparte con i progetti del Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo). Dopo i report sui cantieri, sia del centro-storico che delle frazioni e gli incontri sulle scelte dell’Amministrazione legate allo sviluppo, si è svolto presso l’Auditorium della Laga il convegno “Idee per Amatrice, la cultura della ricostruzione, la ricostruzione con la cultura”, a cui hanno partecipato il Commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, l’assessore regionale Claudio Di Berardino, il presidente del Maxxi Giovanna Melandri, il sub commissario Fulvio Soccodato, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Wanda D’Ercole, Raffaella Falconio (coordinatrice del “Gruppo Borghi” della struttura commissariale), Pietro Barrera (coordinatore del progetto “Maxxi per Amatrice”) e architetti, esperti, docenti, esponenti delle istituzioni, numerosi dirigenti del Maxxi del calibro di Stefano Boeri, Pippo Ciorra, Antonio D’Andrea, Lisa Lambusier.

Un incontro ricco di relazioni e tavole rotonde, in cui sono stati illustrati i concorsi di progettazione architettonica per le aree dell’ex chiesa di San Giovanni, la ex chiesa di San Giuseppe e l’ex cinema Garibaldi, il progetto relativo alla Casa del futuro, il museo civico Cola Filotesio, e presentato il nuovo sito web Idee per Amatrice. “La ricostruzione di Amatrice - ha dichiarato il sindaco Giorgio Cortellesi - è una grande opera collettiva. Da quando ci siamo insediati abbiamo avviato una strategia a 360 gradi, sia direttamente con le istituzioni, sia con quei soggetti privati, in grado di assicurare i migliori progetti per la nostra comunità. Con la struttura commissariale, la Regione, il Maxxi, ci unisce un sogno: realizzare la città futura. Il Forum del Maxxi di oggi va perfettamente in questa direzione: la ricostruzione oltre che fisica deve essere anche e soprattutto morale, sociale e culturale. E non si ricostruisce senza cultura”.

Per l’assessore regionale Claudio Di Berardino “con l’incarico affidato alla Fondazione MAXXI dal Commissario straordinario per la ricostruzione si completa la progettazione delle opere finanziate nel centro storico di Amatrice con l’ordinanza speciale, che riguarda 16 interventi per oltre 50 milioni di euro. Con queste proposte prende corpo un vero e proprio programma di valorizzazione delle risorse culturali all’interno del processo di ricostruzione del centro storico. Ricordo che tra i grandi cantieri pubblici aperti ci sono l’Ospedale, il Cimitero, il Tunnel per i sottoservizi, il complesso del Don Minozzi. Inoltre, sono stati affidati i lavori dell’Alberghiero”.

