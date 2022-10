Rieti, in 8 mesi 324 incidenti e 113 patenti ritirate da parte dei carabinieri

05 ottobre 2022 a

a

a

Anche quest’anno le pattuglie dei delle Compagnie carabinieri di Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale, nonché delle 34 Stazioni, sono state impegnate sia sulle arterie principali sia sulle strade secondarie della provincia per prevenire incidenti stradali, ingorghi e rallentamenti. Fino al 31 agosto scorso, i sinistri stradali per i quali ha proceduto l’Arma sono stati ben 324, di cui 122 con feriti e 7 mortali.

Carabinieri forestale, nuovi comandanti alle stazioni di Rivodutri e Poggio Moiano

Nello stesso periodo del 2021, gli incidenti rilevati erano stati 298, con 142 feriti e 8 morti. In aumento anche i sinistri stradali a Rieti, 46 contro i 38 del medesimo periodo del 2021. Sono state ritirate 113 patenti, 235 le auto sottoposte a fermo amministrativo a seguito di mancata revisione, 88 le autovetture sottoposte a sequestro e 48 le contravvenzioni per guida in stato di alterazione psicofisica. Larghissima parte degli incidenti è stata determinata da condotte imprudenti nella conduzione dei veicoli, quali, il mancato rispetto delle precedenze, la distrazione e l’eccesso di velocità.

Controlli dei carabinieri tra Rieti e Contigliano, identificate 78 persone

La maggior parte degli incidenti con lesioni sono stati causati dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza: casco, cinture di sicurezza e seggiolini per bambini. Menzione a parte meritano gli incidenti determinati dalla guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di bevande alcoliche e stupefacenti. Con l’apertura delle scuole, per prevenire l’aumento di quest’ultimo fenomeno, in special modo fra i giovani, i carabinieri contribuiranno alla formazione della “cultura della legalità”, organizzando con gli istituti scolastici degli incontri su sula sicurezza stradale.

Sorpresi a spacciare droga in centro storico aggrediscono carabinieri: due arresti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.