Rieti, giallo Cipriani, parla la cugina: "Silvia non meritava questa fine"

La storia di Silvia Cipriani, la 77enne scomparsa i cui resti sono stati ritrovati una settimana fa nei boschi di Montenero, è una storia finita nel peggiore dei modi. Nessuno ha parlato di Silvia come persona, delle sue giornate, di come era. Lo ha fatto ieri la cugina di secondo grado, Silvia Fornara. “Mia madre – racconta - era la cugina di Silvia con cui non avevamo un rapporto di quotidianità, ma sicuramente sono sempre state legate da grande affetto e si sentivano al telefono per tutte le occasioni speciali, Natale, Pasqua, per i compleanni”. Silvia ha un suo ricordo della cugina: “Il ritratto che ho di Silvia – prosegue - è sicuramente bello perché era una persona semplice e umile due caratteristiche che la distinguevano nel senso migliore del termine, nel senso più alto, rispetto ad una società che va in una direzione opposta. Io la racconto sempre così quando mi viene chiesto da pazienti, colleghi o altre persone che incontro: nella sua vita ha lavorato da quando ho memoria, oggi ho 43 anni, lo ha fatto sette giorni su sette perché era portalettere, ma tornata a casa curava la terra e gli animali di cui si prendeva cura con suo fratello, il papà di Valerio, fino a quando è rimasto in vita. Poi tutto è passato in mano a lei anche se c’era un vicino di Cerchiara, che le dava una mano, per il resto si occupava di tutto e lo ha fatto fino all'ultimo. Il modo in cui io l’ho sempre percepita, e ne sono convinta, è che lei trovasse completezza in tutto ciò che faceva e aveva, questo, in un contesto sociale come quello in cui viviamo oggi dove non ci basta mai nulla, mi è sempre sembrata una cosa molto bella; a Silvia bastava quello che aveva e in tutto quello che aveva si completava”.

Vuole essere ancora più chiara Silvia Fornara e sottolinea, chiarendo le tante ipotesi dei giorni precedenti, che “ovviamente non conosco quanto avesse sul suo conto corrente, ma non era ricca e non era povera, era una persona che aveva lavorato e aveva una pensione, i genitori le avevano lasciato qualcosa anche se certamente non navigavano nell’oro; quindi stiamo parlando di una persona normale dal punto di vista economico”.

Silvia Cipriani viveva serenamente la sua pensione tra la sua terra ed i suoi animali, “certamente se avesse voluto avrebbe potuto fare una vacanza ma a lei non interessava, in questa vita così semplice che lei conduceva serenamente non aveva altre aspirazioni perché stava bene, era se stessa. Era serena, era una donna umile e semplice” spiega Silvia. E poi racconta che l'ex postina “ha assistito la madre fino a quando è rimasta in vita e lo stesso ha fatto con il fratello e la cognata, i genitori di Valerio, morti entrambi giovanissimi. Gli è stata accanto fino alla fine ed è stata molto presente anche nella vita di Valerio che considerava un figlio”. Silvia Cipriani “era una donna che amava la sua quotidianità e se la faceva bastare, umile nell’accezione più alta del termine. Frequentava la chiesa, era disponibile e buona, non concepiva il male e la sua bontà delle volte poteva addirittura passare per ingenuità spesso fraintesa. Non credo di dover aggiungere altro perché questo è il mio ricordo di lei: vera, semplice e amabile”. Silvia ha terminato il suo racconto e mi scrive che “Non doveva finire in questo modo così feroce, spero tanto che la verità venga fuori”. E' quello che speriamo tutti.

