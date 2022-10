Rieti, nel quartiere di San Francesco residenti ostaggio degli spacciatori

L.S. 05 ottobre 2022 a

a

a

Ostaggio degli spacciatori. La segnalazione-denuncia arriva dai residenti di via Pellicceria e piazza San Francesco, storico quartiere nel cuore della città. Cittadini costretti a vivere una situazione di assoluto degrado “e non più sostenibile” ma decisi a portare avanti la loro battaglia “anche per quella parte di abitanti che vive passivamente questa situazione che ormai sta sfuggendo di mano anche a chi è preposto a garantire legalità e sicurezza”.

Sicurezza, più telecamere in centro e vigili urbani anche di sera



I residenti, hanno costituito un Comitato civico ed hanno ribadito le problematiche del quartiere alle istituzioni “ma senza ricevere riscontri tangibili”. Da qui la decisione di prendere carta e penna e rendere pubblica “la condizione di disagio e pericolo cui sono costretti a vivere quotidianamente”. Tutto questo a poche decine di metri dal salotto buono della città.

Due centrali dello spaccio nel cuore della città: cinque arresti



“Abbiamo messo al corrente di questa situazione - fanno sapere dal Comitato - sia il Prefetto che il Comune così come le forze dell’ordine ma per il momento nulla è stato fatto”.

Alla mensa di Santa Chiara pasti garantiti ma si cerca una nuova sede

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.