Rieti, don Valerio Shango convocato in questura per la morte di Silvia Cipriani

Don Valerio Shango, il parroco che conosceva bene Silvia Cipriani, l'ex postina scomparsa da Cerchiara lo scorso 23 luglio e i cui resti sono stati ritrovati accanto alla sua auto abbandonata tra i boschi di Montenero, oggi è stato convocato in Questura su disposizione della Procura della Repubblica di Rieti dopo le dichiarazioni rilasciate della trasmissione La Vita in Diretta, il programma di Raiuno condotto da Alberto Matano. Il sacerdote, infatti, aveva rivelato: “ultimamente alcuni dicono che era spaventata e impaurita. Non so perché”.

Il direttore dell'Ufficio Diocesano Problemi Sociali e Lavoro di Rieti aveva poi rinnovato il suo appello: “Dopo questi 30 anni di permanenza in questo territorio so che la gente ha paura, c’è omertà, e ci sono ricatti. Qualcuno ha visto, ha sentito, questa donna è stata ammazzata, dobbiamo liberare le coscienze, invito i compaesani, gli amici e i parrocchiani a parlare, c’è gente che ha sempre visto Silvia, la gente sa, che la gente parli”.

Tanto è bastato per convincere la Questura a convocarlo per andare a fondo in merito alle dichiarazioni rilasciate in televisione e soprattutto cercare di capire chi, tra i suoi parrocchiani, ha notato un cambio di atteggiamento della donna descritta da tutti, non solo dai familiari, come una persona semplice e sempre disponbile con tutti.

