Cittaducale, successo della giornata di prevenzione della patologia diabetica al PalaRufina

04 ottobre 2022 a

a

a

Si é conclusa con risultati davvero incoraggianti e che premiamo l'impegno degli organizzatori e di tutti gli enti e le associazioni coinvolte, la giornata di prevenzione della patologia diabetica tenutasi presso il Centro sportivo di Santa Rufina di Cittaducale (Palarufina). La giornata, organizzata dal Lions Club Cittaducale in collaborazione con la ASL di Rieti,il personale medico della UOSD di diabetologia,i volontari dell’associazione dei pazienti Rieti Diabete (APS) e i medici di Medici di Medicina Generale ha consentito di effettuare 141 screening diabetologici, 67 Visite cardiologiche con elettrocardiogramma, 12 Visite nefrologiche, 25 consulenze nutrizionistiche, 40 Visite diabetologiche.

Ottobre rosa, la Lilt in campo tra solidarietà e lotta contro i tumori

Significativo il dato, conclusivo e di sintesi, che ha consentito la presa in carico da parte del centro diabetologico della Asl di 11 persone, che hanno così potuto accertare tempestivamente una patologia latente e, proprio per questo, particolarmente insidiosa.

Il memorial Valentina Liguori ha aperto l'Ottobre rosa della Lilt

Il successo dell'evento, organizzato dal Club Lions Cittaducale, con l'adesione e il sostegno dei Lions Clubs Rieti Varrone, Rieti Flavia Gens, Rieti Host, Amatrice Micigliano Terminillo, Antrodoco Host é stato reso possibile dalla preziosa, usuale collaborazione del Comune di Cittaducale, dell’Associazione LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti (che ha anche provveduto a fare prenotazioni per screening oncologici), Associazione diabetici Rieti, Croce Rossa Italiana Sez. di Rieti, Protezione Civile di Cittaducale, Centro Anziani di Cittaducale e Santa Rufina. "Un particolare ringraziamento al gruppo “GIMA ITALIA” per aver fornito la strumentazione diagnostica per la rilevazione della glicemia" hanno fatto sapere dalla Lilt di Rieti.

In duemila hanno preso parte alla camminata per la vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.