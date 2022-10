Rieti, corso di laurea in Infermieristica Università Cattolica: apertura con Welcome Day per gli studenti

04 ottobre 2022 a

a

a

Presso la Casa del Buon Pastore in via del Terminillo a Rieti, si è svolta la cerimonia di apertura del Corso di Laurea in Infermieristica istituito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Rieti per l’anno accademico 2022 - 2023. Durante il “Welcome Day”, gli studenti sono stati accolti da una delegazione dell’Università Cattolica, della Asl di Rieti e della Chiesa di Rieti. Il Corso forma la figura professionale di Infermiere, responsabile dell'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa.

Personale sanitario interinale, oggi scadono 200 contratti

Quella dell’infermiere è tra le professioni sanitarie che più si è evoluta e trasformata negli ultimi due decenni. Oggi, difatti, chi vuole fare questo lavoro deve prima seguire un corso di studi mirato al conseguimento di una Laurea in Scienze Infermieristiche che, dopo la triennale, abilita alla professione di infermiere e consente, a tutti gli interessati, di continuare il percorso universitario fino all’ottenimento del titolo Magistrale. Formazione e qualifiche conseguite, ovviamente, sono i fattori che più incidono sulle possibilità di inserimento lavorativo nel settore sanitario che come detto offre agli infermieri sbocchi occupazionali sia nel pubblico che nel privato.

Rinnovati i contratti di 126 lavoratori interinali della Asl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.